Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Can Borcu'nda Handan için kurtuluş mu kabus mu?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 10:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 10:38

Can Borcu'nda Handan için kurtuluş mu kabus mu?

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" on üçüncü bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda Handan için kurtuluş mu kabus mu?

13.Bölüm Özeti:

Yekta, Mehmet'in tüm engellemelerine rağmen Doğa'ya gerçeği açıklar. Annesinin gerçek intihar sebebini öğrenen Doğa, kendisine yalan söyleyen babası ve Çınar'a büyük bir öfke duyar.

Can Borcu’nda Handan için kurtuluş mu kabus mu?

Hakan'ın öldürüldüğünü öğrenen Yaşar, bu bilgiyi Şükran'ı eve döndürmek için kullanır. Yasemin'in Ferit'le evliliğini sürdürmekteki ısrarı, Çınar'ı başka arayışlara iter.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Can Borcu’nda Handan için kurtuluş mu kabus mu?

Emel ile yemeğe çıkan Çınar, onun ağzından laf almaya çalışır. Ancak Sude'nin tanık olduğu bu yemek, Yasemin tarafından yanlış anlaşılır.

Can Borcu 13. Fragmanı yayınlandı! "Kızımı görmeme engel olamayacaksın!" | Video

Can Borcu’nda Handan için kurtuluş mu kabus mu?

Doğa, babasını sinirlendirmek için Yekta ile buluşurken, Handan ise Ferit'e annesinin Yasemin'i silahla tehdit ettiğini söyler ve onu Emel'e karşı harekete geçmeye zorlar.

Can Borcu’nda Handan için kurtuluş mu kabus mu?

Yaşanacak büyük bir gelişme, Handan ve diğerleri için bir kurtuluş mu yoksa yeni bir kâbusun başlangıcı mı olacaktır?