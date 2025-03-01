Can Borcu’nda Handan tehdide boyun eğecek mi?

11.Bölüm Özeti:

Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemez ve büyük üzüntü yaşar.

Sude, verdiği ifadeyle Mehmet'in yargılanmasını önler. Herkese kazada bebeğini kaybettiğini açıklar.



