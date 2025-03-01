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Giriş Tarihi: 01.03.2025 08:19

Can Borcu'nda Handan tehdide boyun eğecek mi?

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" on birinci bölümüyle atv'de.

Can Borcu’nda Handan tehdide boyun eğecek mi?

11.Bölüm Özeti:

Ferit ve Yasemin, Handan ve ailesinin gözleri önünde evlenir. Handan bu evliliği engelleyemez ve büyük üzüntü yaşar.
Sude, verdiği ifadeyle Mehmet'in yargılanmasını önler. Herkese kazada bebeğini kaybettiğini açıklar.

Can Borcu’nda Handan tehdide boyun eğecek mi?

Handan, kızının zorla evlendirildiğini Mehmet'in önceden bildiğini öğrenir ve onunla sert bir tartışma yaşar.

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Can Borcu’nda Handan tehdide boyun eğecek mi?

Bu sırada Doğa ve Rüzgar arasındaki gerginliği arkadaşları çözmeye çalışsa da başarılı olamazlar.

Can Borcu’nda Handan tehdide boyun eğecek mi?

Öte yandan Mehmet, Handan'a kızı Doğa ile ilgili tüm gerçekleri açıklar. Bu açıklama, ikilinin arasındaki gerginliği azaltır.

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Can Borcu’nda Handan tehdide boyun eğecek mi?

Dayı Hakan, Emel'den haraç ister, Emel ise bu durumun kendisine büyük bir sorun çıkaracağını düşünmektedir.