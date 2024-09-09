Caner Toygar ve eşi, Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!

Caner toygar, 19 yıl önce ekranlarda yer alan fenomen yarışma "Gelinim Olur musun?"da gelin adayı Tülin ile yaşadığı aşkla tanınmıştı... Şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, geçtiğimiz yıl evlendi.

Caner Toygar ile eşinin nikah şahitleri ise Esra Erol ile eşi Ali Özbir olmuştu.