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Haberler Galeri Caner Toygar ve eşi, Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 19:55 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 19:59

Caner Toygar ve eşi, Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!

Bir dönemin fenomen yarışmalarından "Gelinim Olur Musun?" ile ünlenen Tülin ile Caner ikilisinden Caner Toygar, geçtiğimiz yıl evlendi. Caner Toygar, aradığı aşkı buldu ve bugün bu evlilikten mutlu haber Esra Erol canlı yayınında geldi. Esra Erol canlı yayınında bebek bekleyen çiftin bebeğinin cinsiyeti açıklandı. İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!

Caner Toygar ve eşi, Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!

Caner toygar, 19 yıl önce ekranlarda yer alan fenomen yarışma "Gelinim Olur musun?"da gelin adayı Tülin ile yaşadığı aşkla tanınmıştı... Şimdilerde Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar, geçtiğimiz yıl evlendi.

Caner Toygar ile eşinin nikah şahitleri ise Esra Erol ile eşi Ali Özbir olmuştu.

Caner Toygar ve eşi, Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!

MÜJDE CANLI YAYINDA GELDİ

Çiftten mutlu haber bugün Esra Erol canlı yayınında geldi.

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Caner Toygar ve eşi, Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!

BEBEKLERİNİN CİNSİYETİNİ CANLI YAYINDA PASTA KESEREK ÖĞRENDİLER

Caner Toygar eşinin hamile olduğunu canlı yayında açıkladı. Çift, bebeklerinin cinsiyetini de pasta keserek öğrendi.

Caner Toygar ve eşi Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi!

Caner Toygar ve eşi, Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!

KIZ BEBEK BEKLİYORLAR!

Esra Erol canlı yayınında bebeğin kız olacağını öğrenen çift, duygusal anlar yaşadı.

Caner Toygar ve eşi, Esra Erol canlı yayınında çocuklarının cinsiyetini öğrendi! İşte Caner Toygar ve eşinin o heyecan dolu anları!

GÖZYAŞLARINA BOĞULDUKLARI O ANLAR…

Gözyaşlarına boğulan çift, birbirine sarılarak mutlu anlar yaşadı.

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