"MANASIZ BİR ŞEYİN İÇİNDE…"

Cansu Dere, "Manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabi ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" dedi.

Cansu Dere'yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…