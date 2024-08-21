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Haberler Galeri Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…
Giriş Tarihi: 21.08.2024 20:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 20:45

Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Cansu Dere, bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Cansu Dere, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gazetecilerden birinin 'neden yalnızlığı tercih ediyorsunuz?' sorusu ünlü oyuncuyu utandırdı. Ünlü oyuncu, 'manasız bir şeyin içinde olmaktansa…' diye başlayan cevabıyla gündem oldu. İşte Cansu Dere'nin dikkat çeken o cevabı!

Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

Yer aldığı projelerin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Cansu Dere, bugün yaptığı açıklamayla tekrar gündeme geldi.

Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLANDIRDI

Bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülenen Cansu Dere, gazetecilerin sorularını yanıtlandırdı.

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Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

O SORU UTANDIRDI

Gazetecilerden birinin 'neden yalnızlığı tercih ediyorsunuz?' sorusu ünlü oyuncuyu utandırdı.

Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

"MANASIZ BİR ŞEYİN İÇİNDE…"

Cansu Dere, "Manasız bir şeyin içinde olmam sizleri daha çok üzebilirdi. Böylesi daha doğru olabilir. İnsanın kendi mutlu olması başka bir şey! Tabi ki de yol arkadaşı olursa ne güzel, ama hiçbir şeye mecburiyeti yoktur insanın" dedi.

Cansu Dere'yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

"ZEKA ÖNEMLİ…"

Muhabirlerin 'sizi etkilemenin bir yolu var mı?' sorusuna ise Dere, "Bilmiyorum, ama zeka hepimiz için önemlidir" diye konuştu.

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