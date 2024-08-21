Video Magazin Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…
Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

Cansu Dere’yi utandıran özel hayat sorusu! Cansu Dere: Manasız bir şeyin içinde…

21.08.2024 | 20:03

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken ünlü oyuncu Cansu Dere, bir alışveriş merkezi çıkışında görüntülendi. Cansu Dere, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Gazetecilerden birinin ‘neden yalnızlığı tercih ediyorsunuz?’ sorusu ünlü oyuncuyu utandırdı. Ünlü oyuncu, ‘manasız bir şeyin içinde olmaktansa…’ diye başlayan cevabıyla gündem oldu. İşte Cansu Dere’nin dikkat çeken o cevabı!

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