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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! 'Evlilik yaramış'
Giriş Tarihi: 03.10.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 10:34
Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! "Evlilik yaramış"
Radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü oyuncu, eşiyle birlikte katıldığı bir davette ortaya çıktı. Düvenci'nin son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü isme peş peşe yorumlar geldi.