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Haberler Galeri Magazin Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! 'Evlilik yaramış'
Giriş Tarihi: 03.10.2026 10:24 Güncelleme Tarihi: 03.10.2026 10:34

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! "Evlilik yaramış"

Radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz ağustos ayında sessiz sedasız nikâh masasına oturmuştu. Bir süredir gözlerden uzak olan ünlü oyuncu, eşiyle birlikte katıldığı bir davette ortaya çıktı. Düvenci'nin son hali kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve ünlü isme peş peşe yorumlar geldi.

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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile biten 8 yıllık evliliğinin ardından gönlünü radyocu Güçlü Mete'ye kaptırmıştı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

Aşklarını doludizgin sürdüren çift, sürpriz bir kararla Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde nikah masasına oturmuştu.

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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

Aşklarını her fırsatta gözler önüne seren ve özel günlerde yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete, bu kez bir davette objektiflere yansıdı.

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Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

Geceye eşiyle el ele katılan Düvenci'nin neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun mutluluğu adeta yüzüne yansıdı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ceyda Düvenci, gülümseyerek, "Ne olduğunu biz de anlamadık, iş hayatına döndük" ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

"SEVİLEN KADIN ÇİÇEK AÇAR"

Düvenci'nin davetteki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ünlü isme çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar, "Gençleşmiş resmen", "Sevilen kadın çiçek açar", "Evlilik yaramış" ve "Kalbinin güzelliği yüzüne yansımış" gibi yorumlarda bulundu.

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

İşte sizler için derlediğimiz evli ünlü çiftler...

NAZAN KESAL-ERCAN KESAL

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

YUNUS BÜLBÜL- NESLİHAN MUTLU

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

HÜLYA KOÇYİĞİT- SELİM SOYDAN

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

ŞEVKET ALTUĞ- JALE ALTUĞ

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

IŞIL REÇBER- RÜŞTÜ REÇBER

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

ERDAL ÖZYAĞCILAR-GÜZİN ÖZYAĞCILAR

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

TAMER LEVENT- SENAN LEVENT

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

NURİ ALÇO - BURCU ALÇO

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

HAKAN ÇALHANOĞLU- SİNEM ÇALHANOĞLU

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

OGEDAY GİRİŞKEN- ZEYNEP YUMRUTAŞ

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

DUA LİPA-CALLUM TURNER

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

NAZLI BULUM- DORUK KAYA

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

ÖZGÜN UĞURLU - NİDA UĞURLU

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

HAKAN AYSEV-ÇAĞRI ÖZSAATÇILAR

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

ALEX OXLADE- PERRİE EDWARDS

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

MARİO LEMİNA- FANNY NEGUESHA

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

ŞÜKRAN OVALI- CANER ERKİN

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

AYLİN KONTENTE-ALPER KUL

Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete sürpriz nikah sonrası ilk kez görüntülendi! Evlilik yaramış

DERYA BEDAVACI- MURAT BEDAVACI

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