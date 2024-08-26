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Haberler Galeri Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!
Giriş Tarihi: 26.08.2024 21:55 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:55

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'la evliliğini 10 Temmuz 2023'te tek celsede sonlandırdı. Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin ayrılığı magazin gündeminde çok konuşulmuş ve evliliğin bitiş nedeninin Şakrak'ın ihaneti olduğu ileri sürüldü. Yaşananlardan yaklaşık bir sene sonra Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete'yle aşkını ilan etti. Bugün bir etkinliğe katılan ünlü çift, mutluluklarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Liseli aşıklar gibi oldukları gözlemlenen ünlü çiftten Güçlü Mete'nin ilişkileri üzerine sözleri Ceyda Düvenci'yi mutlu etti. İşte Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete'nin birbirine o aşk dolu bakışları!

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!

Bir süre evlilik terapisi gören Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, yaşadıkları sorunları aşamayarak 2023 yılında boşandı.

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!

Ünlü çift, 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Boşanmanın nedeni ise Şakrak'ın ihaneti olduğu ileri sürüldü.

YENİ AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

İddialardan ve yaşananlardan yaklaşık bir yıl sonra Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete'yle aşkını ilan etti.

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Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!

ÜNLÜ ÇİFTİN MUTLULUĞU GÖZLERİNE YANSIDI

Bugün bir etkinliğe katılan ünlü çift, mutluluklarıyla dikkatleri üzerlerine çekti.

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!

Liseli aşıklar gibi oldukları gözlemlenen ünlü çiftten Güçlü Mete'nin ilişkileri üzerine sözleri Ceyda Düvenci'yi mutlu etti.

Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete liseli aşıklar gibi! Ceyda Düvenci sevgilisinin sözlerine adeta mest oldu!

"ÇOK MUTLUYUM"

Mete, "Ben çok seviyorum. Çok mutluyum şu anda" ifadelerini kullanınca Düvenci mest oldu.

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