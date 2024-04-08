Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
14:00
Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar! Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri süren çiftten bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurdu.