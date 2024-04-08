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Haberler Galeri Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar! Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Giriş Tarihi: 08.04.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 14:00

Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar! Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri süren çiftten bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurdu.

Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar! Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

İstanbullu Gelin dizi setinde Hira Koyuncuoğlu ile aşk yaşayan Berkay Hardal ayrılıktan kısa bir süre sonra Dilan Telkök ile aşk yaşamaya başladı.

Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar! Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

2019 yılında dünya evine girseler de pandemi nedeniyle düğün yapamayan çift 2021 yılında düğünlerini yaptı.

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Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar! Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan çift artık oyunculuktan çok sosyal medya içerik üreticiliği yapıyor.

Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar! Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Dilan Telkök ve Berkay Hardal, sektördeki mutlu evlilikleriyle tanınan oyuncu çift, takipçileriyle bir bebek müjdesi paylaştı.

Çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyorlar! Berkay Hardal ile Dilan Telkökün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

"Bir süredir sizinle paylaşmak istediğimiz minik sırrımız" ifadesini kullanan çift, hayranlarını sevince boğdu.

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