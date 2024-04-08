Berkay Hardal ile Dilan Telkök'ün bebeklerinin cinsiyeti belli oldu | Video

"Meleklerin Aşkı" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle tanınan Berkay Hardal, 2019 yılında Dilan Telkök ile dünyaevine girmişti. Mutlu beraberlikleri süren çiftten bebek müjdesi gelmişti. Şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan sosyal medya fenomeni Dilan Telkök ile oyuncu Berkay Hardal çifti, bebeklerinin cinsiyetini düzenledikleri bir partiyle duyurdu.