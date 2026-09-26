Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

DANİMARKA'NIN NEDEN PERDESİZ EVLERİ VARDIR?

Danimarka'ya yolu düşenlerin ve özellikle Kopenhag sokaklarında akşam yürüyüşü yapanların dikkatini çeken en ilginç ayrıntılardan biri, evlerin pencerelerinde perde bulunmamasıdır. İçerideki yaşamın dışarıdan tüm çıplaklığıyla görülebildiği bu tablo, ilk bakışta yabancılar için şaşırtıcı olsa da arkasında köklü bir tarihsel hafıza ve mimari kültür barındırıyor.