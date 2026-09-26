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Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi
Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:26
Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi
Danimarka sokaklarında akşam saatlerinde yürürken evlerin içini dışarıdan görebilmek ilk bakışta oldukça şaşırtıcı gelebilir. Özellikle Kopenhag'da birçok evin penceresinde perde bulunmaması, ziyaretçilerin dikkatini çeken alışılmadık ayrıntılardan biri. Ancak bu tercih yalnızca dekorasyonla ilgili değil; ülkenin geçmişine ve yıllar içinde şekillenen yaşam kültürüne uzanan bir hikâyeye sahip.