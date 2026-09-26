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Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:26

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

Danimarka sokaklarında akşam saatlerinde yürürken evlerin içini dışarıdan görebilmek ilk bakışta oldukça şaşırtıcı gelebilir. Özellikle Kopenhag'da birçok evin penceresinde perde bulunmaması, ziyaretçilerin dikkatini çeken alışılmadık ayrıntılardan biri. Ancak bu tercih yalnızca dekorasyonla ilgili değil; ülkenin geçmişine ve yıllar içinde şekillenen yaşam kültürüne uzanan bir hikâyeye sahip.

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Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

Danimarka'da, özellikle de Kopenhag sokaklarında akşam saatlerinde yürüyen ziyaretçiler, evlerin içinin dışarıdan rahatlıkla görülebildiği perdesiz pencerelerle karşılaşıyor. Halk arasında II. Dünya Savaşı'ndaki karartma dönemi ve kurtuluş günüyle ilişkilendirilen bu alışkanlık; aslında özgürlük sembolü olan ışık sevgisi, modern mimari dönüşüm ve nordik mahremiyet anlayışının harmanlanmasından doğuyor.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

DANİMARKA'NIN NEDEN PERDESİZ EVLERİ VARDIR?

Danimarka'ya yolu düşenlerin ve özellikle Kopenhag sokaklarında akşam yürüyüşü yapanların dikkatini çeken en ilginç ayrıntılardan biri, evlerin pencerelerinde perde bulunmamasıdır. İçerideki yaşamın dışarıdan tüm çıplaklığıyla görülebildiği bu tablo, ilk bakışta yabancılar için şaşırtıcı olsa da arkasında köklü bir tarihsel hafıza ve mimari kültür barındırıyor.

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Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

SAVAŞ YILLARINDA IŞIK SIZMASI YASAKTI

Bu alışkanlığın tarihsel kökleri 9 Nisan 1940 tarihine, Nazi Almanyası'nın Danimarka'yı işgal ettiği döneme kadar uzanıyor. İşgal süresince müttefik uçaklarının gece hedeflerini saptamasını zorlaştırmak amacıyla ülke genelinde zorunlu karartma kuralları uygulandı.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

Evlerin pencereleri kalın karartma perdeleri veya siyah kâğıtlarla kapatılıyor, dışarıya tek bir ışık sızmasına dahi izin verilmiyordu. Sokak aydınlatmalarının da söndürüldüğü bu yıllar, Danimarkalıların hafızasında karanlık bir dönem olarak yer etti.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

4 MAYIS 1945: PERDELER SÖKÜLDÜ, IŞIK ÖZGÜRLÜK OLDU

Karartma dönemi savaşın sonuna kadar kesintisiz devam etti. 4 Mayıs 1945 akşamı Danimarka'nın kurtuluş haberi geldiğinde, halk yıllardır karanlığa mahkûm edilen pencerelerdeki perdeleri söküp atarak evlerinin tüm ışıklarını yaktı.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

Tarihi kayıtlara göre bazı şehirlerde karartma perdeleri sokaklarda yakıldı. O geceden itibaren evden dışarı taşan ışık, ülkede özgürlüğün ve bağımsızlığın simgesi haline geldi.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

HER YIL 4 MAYIS'TA PENCERELERE MUM KOYULUYOR

Danimarka'da işgal yıllarının bıraktığı bu güçlü sembolizm günümüzde de yaşatılıyor. Her yıl 4 Mayıs akşamı Danimarkalılar, pencerelerinin önüne birer mum koyarak ülkenin kurtuluşunu ve ışığa yeniden kavuştuğu günü anıyor.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

Ancak pencerelerden taşan ışığın bu tarihsel anlamı, evlerde perde kullanılmamasını tek başına açıklamaya yetmiyor.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

PERDESİZ YAŞAMIN ARKASINDAKİ ASIL NEDEN: MODERN MİMARİ

Konut tarihi araştırmaları, sanılanın aksine perdelerin savaştan sonra birdenbire hayatı terk etmediğini, 1960'lı ve 1970'li yıllarda evlerde tül ve ince perdelerin yaygın olarak kullanıldığını gösteriyor. Perde kullanımının azalmasında asıl dönüm noktası mimari değişim oldu.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

1930'lu yıllarda gelişen ve savaştan sonra baskın hale gelen işlevselci mimari anlayış, geniş pencereleri ve bol ışık alan ferah iç mekânları ön plana çıkardı. Kuzey coğrafyasının karanlık kış günlerinde doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanma isteği, perdelerin kademeli olarak kaldırılmasını tetikledi.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

Günümüzde Danimarkalıların perde tercih etmemesinin en büyük sebeplerinden biri de dış dünyayla ve manzarayla olan görsel bağı koparmama isteğidir.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

Ülkede mahremiyet, başkalarının evinin içine bakmamak üzerine kurulu örtük bir sosyal sözleşmeyle korunur; yani pencereler açık olsa dahi yoldan geçenlerin içeriye odaklanmaması genel bir görgü kuralıdır.

Danimarkalılar neden evlerinde perde kullanmıyor? Yıllar önce yaşanan olay bu alışkanlığı değiştirdi

Sonuç olarak; Kopenhag sokaklarında karşılaşılan perdesiz pencereler sadece bir dekorasyon tercihi değil; işgal yıllarından kalan ışık sevgisi, doğal ışığa verilen önem ve modern mimarinin birleşimiyle şekillenen köklü bir yaşam tarzıdır.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör

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