Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü! Nez Demir de Alp Kılınç'ı ifşa etti: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var...
Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 15:44

Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü! Nez Demir de Alp Kılınç'ı ifşa etti: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var...

Tutuklu yargılanan Engin Polat ve Dilan Polat operasyonundan sonra eski ortakları fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatılmış ve mal varlığına el konulmuştu. Onlarca dairesi ve güzellik merkezi olduğu iddia edilen Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kısa sürede zengin olan, lüks hayatlarıyla kon fenomenleri ifşa eden Alp Kılınç'a öfke kusan Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü. Birçok fenomenin mal varlığıyla ilgili açıklama yapan Alp Kılınç'ı hedef alan Nez Demir, "Antep'teki bir köyde otururken Nişantaşı'na taşındı. 12 ev 1 arabası var" dedi. İşte gündeme bomba gibi süşen Nez Demir'in Alp Kılınç ifşaları...

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü! Nez Demir de Alp Kılınç’ı ifşa etti: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasıyla ayyuka çıkan ve lüks hayatlarıyla dikkat çeken fenomenler arasında olan ayrıca Dilan Polat'ın eski ortağı olduğu için soruşturmaya dahil edilen Nez Demir, son paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü! Nez Demir de Alp Kılınç’ı ifşa etti: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var...

Tutuklu yargılanan Engin Polat ve Dilan Polat operasyonundan sonra eski ortakları fenomen Nez Demir hakkında da soruşturma başlatılmış ve mal varlığına el konulmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü! Nez Demir de Alp Kılınç’ı ifşa etti: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var...

Onlarca dairesi ve güzellik merkezi olduğu iddia edilen Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir son olarak sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kısa sürede zengin olan, lüks hayatlarıyla kon fenomenleri ifşa eden Alp Kılınç'a öfke kusan Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü! Nez Demir de Alp Kılınç’ı ifşa etti: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var...

Birçok fenomenin mal varlığıyla ilgili açıklama yapan Alp Kılınç'ı hedef alan Nez Demir, "Antep'teki bir köyde otururken Nişantaşı'na taşındı. 12 ev 1 arabası var" dedi.

Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü! Nez Demir de Alp Kılınç’ı ifşa etti: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var...

İşte gündeme bomba gibi süşen Nez Demir'in Alp Kılınç ifşaları...

SON DAKİKA