Dilan Polat’ın eski ortağı Nez Demir açtı ağzını yumdu gözünü! Nez Demir de Alp Kılınç’ı ifşa etti: 96 doğumlu 12 evi 1 arabası var...

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanmasıyla ayyuka çıkan ve lüks hayatlarıyla dikkat çeken fenomenler arasında olan ayrıca Dilan Polat'ın eski ortağı olduğu için soruşturmaya dahil edilen Nez Demir, son paylaşımlarıyla sosyal medyaya damga vurdu.