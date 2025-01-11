Giriş Tarihi: 11.01.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
09:46
Dile kolay 33 yıl aynı yastığa baş koydular...Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın film gibi tanışma hikayesi!
Onlarınki büyük bir aşktı öyle ki 33 yıl aynı yastığa baş koydular...Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. 79 yaşında hayatını kaybeden büyük usta hem tüm Türkiye'yi hem de ailesini derin bir hüzne boğdu. Tayfur'un başarılı müzik yolculuğu kadar özel hayatı da şu sıralar gündemde...Tayfur'un hayatındaki en önemli isimleden biri de şüphesiz 33 yıl aynı yastığa baş koyduğu hayat arkadaşı Necla Nazır. İki ünlü isim yıllar evvel birlikte katıldığı bir programda tanışma hikayelerini anlatmıştı...Öğrenmek ister misiniz? İşte Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın film gibi tanışma hikayesi!