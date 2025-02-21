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Haberler Galeri Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 21:01 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 21:01

Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!

Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim'in doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. "Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda senin hayatımdaki izlerini görüyorum" diyen ve uzun bir yazı paylaşan Fatih Terim'in paylaşımı magazin gündemine oturdu. İşte Fatih Terim'in eşi Fulya Terim paylaşımı!

Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, sosyal medyayı çok sık kullanan isimlerden biri değil. Ancak ünlü teknik adam, hayatının en önemli anlarında sosyal medyada paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!

FATİH TERİM'DEN DUYGU YÜKLÜ KUTLAMA

Ünlü teknik adam Terim, 1982 yılında evlendiği eşi Fulya Terim'in doğum gününü unutmayarak bugün oldukça anlamlı bir paylaşım yaptı.

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Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!

"SENİN HAYATIMDAKİ İZLERİNİ GÖRÜYORUM"

Yaklaşık 43 yıldır evli olan çiftten Fatih Terim, eşi ile fotoğrafını paylaşarak fotoğrafın altına ise, "İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları…"

Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!

"KALBİMİZİN HER ZAMAN BİRLİKTE ATTIĞI NİCE SENELERİMİZ OLSUN"

Ayrınca Fatih Terim, "21 Şubat, 1960'tan beri takvimin en güzel günlerinden biri. Benim herkese yeten, herkesin her ihtiyacını karşılamak için kendinden veren, ailemizin köprüsü, güzel eşim doğum günün kutlu olsun, huzurla ve mutlulukla, dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimizin her zaman birlikte attığı nice senelerimiz olsun ❤️" ifadelerini kullandı.

Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!

"AİLEMİZİN GİZLİ KAHRAMANI"

Ünlü çiftin kızları Buse Terim ise, paylaşımında annesinin pastayı üflerken anlarını paylaştı. Buse Terim, "Sen iyi ki doğdun, seni çok ama çok seviyorum. Benim güzel annem, canım annem, ailemizin gizli kahramanı" ifadelerini kullandı.

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