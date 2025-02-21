Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!

"SENİN HAYATIMDAKİ İZLERİNİ GÖRÜYORUM"

Yaklaşık 43 yıldır evli olan çiftten Fatih Terim, eşi ile fotoğrafını paylaşarak fotoğrafın altına ise, "İki insanın birbirini çok sevdiği yıllar biriktikçe sadece aşkın veya mutluluğun değil, hatıraların gücü de o ilişkinin değerine değer katıyor. Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda senin hayatımdaki izlerini görüyorum. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşen yaşanmışlıklar, sırtımızı birbirimize dayayıp aştığımız zorluklar, artık yalnızca gözlerimize bakarak anlaştığımız anlar, güzel kızlarımız, can kızlarımızın canları…"