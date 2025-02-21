Giriş Tarihi: 21.02.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
21:01
Dile kolay 43 yıl! Fatih Terim’den eşi Fulya Terim’e duygu yüklü kutlama: Senin hayatımda izlerini görüyorum!
Suudi Pro Ligi ekiplerinden Eş-Şebab'ın teknik direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim'in doğum gününü duygusal sözlerle kutladı. "Geride kalan neredeyse yarım asrın her anına baktığımda senin hayatımdaki izlerini görüyorum" diyen ve uzun bir yazı paylaşan Fatih Terim'in paylaşımı magazin gündemine oturdu. İşte Fatih Terim'in eşi Fulya Terim paylaşımı!