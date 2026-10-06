Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

Uluslararası gastronomi otoritelerinin ve lezzet tutkunlarının oylarıyla belirlenen zorlu sıralamada, sokak kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan 3 meşhur yemeğimiz rakiplerini sollayarak zirveyi zorladı. Her lokmasında Türkiye'yi hatırlatan, turistlerin yemeye doyamadığı ve listeye rüzgar gibi giren o muhteşem üçlüyü görünce çok şaşıracaksınız...