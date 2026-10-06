Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 'En İyi Sokak Yemekleri' Listesinde Büyük Gurur...
Giriş Tarihi: 06.10.2026 15:35

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 'En İyi Sokak Yemekleri' Listesinde Büyük Gurur...

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılının en iyi sokak lezzetlerini açıkladı. Küresel rakiplerini geride bırakarak zirveyi zorlayan 3 ikonik Türk yemeği listeye damga vurdu. Peki, dünyayı kendine hayran bırakan o efsane lezzetler hangileri?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

Türkiye, sokak lezzetleri konusundaki küresel hakimiyetini bir kez daha kanıtladı! Dünyanın dört bir yanındaki geleneksel tatları haritalandıran prestijli lezzet platformu TasteAtlas, milyonlarca kişinin merakla beklediği 2026 "Dünyanın En İyi Sokak Yemekleri" listesini yayımladı.

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

Uluslararası gastronomi otoritelerinin ve lezzet tutkunlarının oylarıyla belirlenen zorlu sıralamada, sokak kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan 3 meşhur yemeğimiz rakiplerini sollayarak zirveyi zorladı. Her lokmasında Türkiye'yi hatırlatan, turistlerin yemeye doyamadığı ve listeye rüzgar gibi giren o muhteşem üçlüyü görünce çok şaşıracaksınız...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

100 - Sate lilit

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

99 - Picada Colombiana

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

98 - Cơm tấm (Broken Rice)

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

97 - Bolani

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

96 -Taiwanese Popcorn Chicken

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

95 - Choripán

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

94 -Tikka

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

93 - Pad Thai

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

92 - Pho

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

91 - Trapizzino

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

90 - Kreatopita

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

89 - Hawawshi

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

88 - Kokoretsi

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

87 - Enfrijolada

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

86 - Maxwell Street Polish

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

85 - Gua bao

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

84 - Kai yang

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

83 - Gordita

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

82 - Dosa

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

81 - Sate

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

80 - Arancini al ragu

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

79 - Tacos Arabes

Dünya Bu 3 Türk Lezzetini Konuşuyor! TasteAtlas 2026 ’En İyi Sokak Yemekleri’ Listesinde Büyük Gurur...

78 - Burek sa sirom

SON DAKİKA