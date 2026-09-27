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Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?
Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:37
Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?
Global Firepower 2026 raporu, 145 ülkenin askeri teknolojisinden finansal gücüne kadar tüm detayları ortaya koydu. Türkiye, listede kritik bir eşiği daha aşarak dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 sıralamasında kaçıncı basamağa yükseldi? İşte TSK'nın yeni konumu ve dünyanın en güçlü orduları listesinin tam sıralaması...