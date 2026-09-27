Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?
Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:37

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

Global Firepower 2026 raporu, 145 ülkenin askeri teknolojisinden finansal gücüne kadar tüm detayları ortaya koydu. Türkiye, listede kritik bir eşiği daha aşarak dünya devlerini geride bırakmayı başardı. Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 sıralamasında kaçıncı basamağa yükseldi? İşte TSK'nın yeni konumu ve dünyanın en güçlü orduları listesinin tam sıralaması...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

Savunma sanayiinde yerli ve milli projeleriyle küresel dengeleri değiştiren Türkiye, 145 ülkenin askeri kapasitesinin ölçüldüğü Global Firepower 2026 raporunda tarihi bir eşiği aşarak dünya devlerini saf dışı bıraktı

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

Global Firepower 2026: Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye'den büyük sürpriz!

Türkiye dünyanın kaçıncı güçlü ordusu?" sorusu bu yıl da en çok aranan başlıklar arasında yer aldı. Açıklanan rapora göre Türkiye, yerli savunma sanayii hamlelerinin etkisiyle listede önemli bir sıçrama yaptı. Uzmanlara göre bu yükselişte; SİHA teknolojileri, yerli üretim projeleri ve operasyonel kabiliyet artışı kritik rol oynadı. TSK askeri güç sıralaması 2026 verileri, Türkiye'nin artık sadece bölgesel değil küresel ölçekte de güçlü aktörler arasında olduğunu ortaya koyuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

İŞTE DÜNYANIN ORDULARI 2026 SIRALAMASI! TÜRKİYE LİSTEYE DAMGA VURDU

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

145-BUTAN

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

144-BELİZE

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

143-ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

142-SURİNAM

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

141-LİBERYA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

140-SİERRA LEONE

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

139-KOSOVA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

138-BENİN

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

137-SOMALİ

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

136-MOLDOVA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

135-PANAMA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

134-İZLANDA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

133-BOSNA HERSEK

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

132-GABON

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

131-MADAGASKAR

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

130-BOTSVANA

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

129-EL SALVADOR

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

128-KARADAĞ

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

127-BURKİNA FASO

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

126-SENEGAL

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

125-LAOS

Dünyanın en güçlü orduları 2026 listesi açıklandı: Türkiye kaç dev ülkeyi geride bıraktı?

124-NEPAL

SON DAKİKA