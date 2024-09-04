Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 22:58 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:58

Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir ile şubat 2024'te evlendi. Ebru Gündeş ve eşi Murat Osman Özdemir'in nikahını Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıymıştı. Nikah kıyıldıktan sonra Dubai'de üstü bir açık bir arabada görüntülenen ünlü şarkıcı, o günden itibaren eşiyle görüntü vermedi. Bugün Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe davetli olarak katılan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, basının karşısına ilk kez el ele çıktı. İşte Ebru Gündeş ve eşinin o anları!

Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın bugün düzenlenen görkemli düğün töreni ünlü akınına uğradı.

Hülya Avşar'dan Rıdvan Dilmen'e, Ebru Gündeş'ten Murat Boz'a birçok ünlü isim bu özel geceye davetliydi.

Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!

2023 yılının sonlarına doğru iş insanı Murat Özdemir ile aşk yaşamayan başlayan Ebru Gündeş, Dubai'de Şubat ayında sürpriz bir şekilde evlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!

Nikah kıyıldıktan sonra Dubai'de üstü bir açık bir arabada görüntülenen ünlü şarkıcı, o günden itibaren eşiyle görüntü vermedi.

Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!

Bugün Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya'nın düğününe davetli olarak katılan Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, basının karşısına ilk kez el ele çıktı.

Ebru Gündeş Acun Ilıcalı’nın düğününe katıldı! Ebru Gündeş eşiyle ilk kez bir davette el ele görüntülendi!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA