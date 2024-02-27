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Haberler Galeri Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! İşte Ebru Gündeş’in Dubai’deki o mutluluğu!
Giriş Tarihi: 27.02.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 20:53

Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! İşte Ebru Gündeş’in Dubai’deki o mutluluğu!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bugün 4'üncü kez mutluluğa 'evet' dedi. Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, bugün Dubai'de evlendi. Ebru Gündeş'in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansıdı. İşte Ebru Gündeş ve eşi Murat Osman Özdemir'in mutluluğundan ilk kareler!

Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! İşte Ebru Gündeş’in Dubai’deki o mutluluğu!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 37 yaşındaki Murat Osman Özdemir, bugün Dubai'de dünyaevine girdi.

Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! İşte Ebru Gündeş’in Dubai’deki o mutluluğu!

SOSYAL MEDYADA DÜĞÜNDEN KARELER YER ALDI

İkilinin ilişkileri hakkında iddialar ortalıkta dolaşırken bugün düğün öncesi ve sonrası yeni görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Ebru Gündeş'in düğün konvoyundan ilk kareler!

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Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! İşte Ebru Gündeş’in Dubai’deki o mutluluğu!

DÜĞÜN KONVOYU!

Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansıdı.

Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! İşte Ebru Gündeş’in Dubai’deki o mutluluğu!

Ünlü şarkıcının Dubai'de konvoyu selamlarken görüntüleri de yer aldı.

Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler! İşte Ebru Gündeş’in Dubai’deki o mutluluğu!

Ünlü çiftin mutluluğa 'evet' demeden önce evden çıkarken görüntüler de sosyal medyada ilgi topladı.

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