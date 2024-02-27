Ebru Gündeş’in düğün konvoyundan ilk kareler!
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, bugün 4’üncü kez mutluluğa ‘evet’ dedi. Daha önce Reza Zarrap ile evliliği Hadise yüzünden biten şarkıcı Ebru Gündeş ile kendisinden 12 yaş küçük Murat Osman Özdemir'in ilişkisinin yasak aşk olarak başladığı iddia edilmişti. Ancak Ebru Gündeş ve Murat Osman Özdemir, bugün Dubai’de evlendi. Ebru Gündeş’in düğünden görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Ünlü şarkıcının düğün konvoyu da kameralara yansıdı. İşte Ebru Gündeş ve eşi Murat Osman Özdemir’in mutluluğundan ilk kareler!
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