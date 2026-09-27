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Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:06
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 16:07
Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...
Sosyal medyada yayınladığı videolarla Ebru Yaşar'a seslenen görme engelli Duygu Murcak'ın hayali gerçek oldu. Genç kızın çağrısına kayıtsız kalmayarak kendisini Ankara konserine davet eden ünlü sanatçı, kuliste gerçekleşen buluşmada hayranına duygu dolu anlar yaşattı.