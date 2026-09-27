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Haberler Galeri Magazin Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 16:07

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Sosyal medyada yayınladığı videolarla Ebru Yaşar'a seslenen görme engelli Duygu Murcak'ın hayali gerçek oldu. Genç kızın çağrısına kayıtsız kalmayarak kendisini Ankara konserine davet eden ünlü sanatçı, kuliste gerçekleşen buluşmada hayranına duygu dolu anlar yaşattı.

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Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Türk arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Ebru Yaşar, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra dinleyicileriyle kurduğu samimi bağlarla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Güçlü sesi ve geniş repertuarıyla yıllardır müzik dünyasındaki yerini koruyan ünlü sanatçı, bu kez örnek bir davranışa imza atarak gencecik bir hayranının hayalini gerçeğe dönüştürdü.

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Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Sosyal medyada seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken görme engelli Duygu Murcak, paylaşımlarında Ebru Yaşar'a duyduğu hayranlığı dile getirerek ünlü sanatçıyla tanışmak istediğini ifade etti.

Ebru Yaşar görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı... | Video

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Genç kızın sosyal medya üzerinden yaptığı bu içten çağrı kısa sürede karşılık buldu. Hayranının talebine kayıtsız kalmayan Ebru Yaşar, Duygu Murcak'ı Ankara'daki konserine davet etti.

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Konser günü Ankara'ya gelen genç kız, sahne öncesinde Ebru Yaşar'ın kulisinde ağırlandı.

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Yıllardır kurduğu hayalin gerçekleştiği anlarda büyük heyecan yaşayan Murcak, ünlü sanatçıyı karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Kuliste gerçekleşen buluşmada genç hayranıyla yakından ilgilenen Ebru Yaşar, gösterdiği yakınlıkla geceye damga vurdu.

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Sosyal medyada başlayan iletişim, konser öncesinde yaşanan duygu dolu bu buluşmayla unutulmaz bir anıya dönüştü.

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

EBRU YAŞAR KİMDİR?

8 Ağustos 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ebru Yaşar, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümünde tamamladı.

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Müzik dünyasına 1995 yılında çıkardığı "Bu Sahilde" albümüyle adım atan sanatçı, 1999 yılında yayınladığı "Seni Anam Gibi Severim" albümü ve albümdeki "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" eseriyle geniş kitlelerce tanındı.

Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Kariyeri boyunca "Yeşillenirim", "Sevdalıyım", "Delidir", "Haddinden Fazla" ve "Gel de Sevme" gibi çok sayıda başarılı albüm ve tekliye imza atan Yaşar, Türk arabesk ve pop müziğinin önde gelen kadın yorumcuları arasında yer almaktadır.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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