Ebru Yaşar’dan kalplere dokunan sürpriz! Görme engelli hayranının çağrısına kayıtsız kalmadı: Karşısında görünce hüngür hüngür ağladı...

Müzik dünyasına 1995 yılında çıkardığı "Bu Sahilde" albümüyle adım atan sanatçı, 1999 yılında yayınladığı "Seni Anam Gibi Severim" albümü ve albümdeki "Seni Anan Benim İçin Doğurmuş" eseriyle geniş kitlelerce tanındı.