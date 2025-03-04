Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
11:32
Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!
Dillere plesenk şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde tahy kuran usta sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında hayata veda etti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan sevilen sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.