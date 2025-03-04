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Haberler Galeri Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!
Giriş Tarihi: 04.03.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 11:32

Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!

Dillere plesenk şarkılarıyla yediden yetmişe herkesin gönlünde tahy kuran usta sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında hayata veda etti. Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan sevilen sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!

Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğtim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören sanatçı Edip Akbayram hayatını kaybetti.

Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!

İstanbul İl Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

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Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!

75 yaşında aramızdan ayrılan Edip Akbayram'ın vefatı Türkiye'yi yasa boğdu.

Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!

USTA SANATÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan sevilen sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Edip Akbayram'ın naaşı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na getirildi.

Edip Akbayram’a veda... 75 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı son yolculuğuna uğurlanıyor!

USTA SANATÇI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Vefatıyla sanat camiasını yasa boğan sevilen sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.Akbayram için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Edip Akbayram'ın naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere Cemal Reşit Rey Konser Salonu'na getirildi.

Töreninin ardından, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Sanatçı daha sonra Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.