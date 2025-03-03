Vefat eden usta sanatçı Edip Akbayram’ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Usta sanatçı Edip Akbayram, bir süredir zatürre nedeniyle tedavi görüyordu. Evinde geçirdiği iç kanamanın ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 75 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan bu acı haberin ardından, Akbayram'ın ailesiyle birlikte çekilen son görüntüleri ortaya çıktı.