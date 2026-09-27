Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

SİYAH ZARAFETİYLE HAYRAN BIRAKMIŞTI...

Güzelliği sınırları aşan başarılı oyuncu, zarafetini ön plana çıkaran simsiyah kombiniyle takipçilerinin aklını başından almayı başarmıştı. Instagram hesabından yayınladığı bu özel kareler, kısa sürede yüz binlerce etkileşim alarak magazin ve sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından hayranları bu kusursuz görünüme kayıtsız kalamamıştı.