Haberler
Galeri
Magazin
Elite'in İspanyol yıldızı Arón Piper'dan olay hamle! Hande Erçel'e o adımı attı, umduğunu bulamadı...
Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 16:45
Elite'in İspanyol yıldızı Arón Piper'dan olay hamle! Hande Erçel'e o adımı attı, umduğunu bulamadı...
İspanya'nın dünyaca ünlü yapımı Elite ile tanınan aktör Arón Piper, Hande Erçel'i merceğine aldı. İspanyol jönün güzel oyuncuya yönelik sürpriz hamlesi magazin gündemine düşerken, gözlerin çevrildiği Erçel cephesinden gelen tavır dikkat çekti.