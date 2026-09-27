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Giriş Tarihi: 27.09.2026 16:37 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 16:45

Elite'in İspanyol yıldızı Arón Piper'dan olay hamle! Hande Erçel'e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

İspanya'nın dünyaca ünlü yapımı Elite ile tanınan aktör Arón Piper, Hande Erçel'i merceğine aldı. İspanyol jönün güzel oyuncuya yönelik sürpriz hamlesi magazin gündemine düşerken, gözlerin çevrildiği Erçel cephesinden gelen tavır dikkat çekti.

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Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

İspanya'nın dünya çapında büyük ilgi gören yapımı Elite ile küresel bir üne kavuşan oyuncu Arón Piper, sosyal mecrada attığı adımla Türk magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Dünyaca ünlü oyuncunun, Türkiye'nin uluslararası alanda en çok tanınan kadın oyuncularından Hande Erçel'e yönelik gerçekleştirdiği sürpriz hamle dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı.

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Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Son dönemde yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Arón Piper, Instagram platformu üzerinden Hande Erçel'in resmi hesabını takibe aldı. İspanyol aktörün radarına Erçel'i alması, her iki oyuncunun takipçileri tarafından kısa sürede fark edilerek magazin kulislerini hareketlendirdi.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Gelişmenin ardından gözler Hande Erçel cephesine çevrildi. İspanyol yıldızın attığı adımı yakın takibe alan sosyal medya kullanıcıları, Erçel'in vereceği karşılığı beklemeye başladı. Ancak popüler oyuncu, Arón Piper'ın bu hamlesine yanıt vermeyerek takibe geri dönüş yapmadı. Erçel'in herhangi bir adım atmaması ve sessizliğini koruması, Arón Piper'ın başlattığı etkileşimin karşılıksız kalması şeklinde yorumlandı.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Sosyal medyada başlayan bu tek taraflı hamle, magazin dünyasında ve dijital yayınlarda geniş yer bulmaya devam ederken, tarafların ilerleyen süreçte yeni bir etkileşimde bulunup bulunmayacağı takip ediliyor.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

SİYAH ZARAFETİYLE HAYRAN BIRAKMIŞTI...

Güzelliği sınırları aşan başarılı oyuncu, zarafetini ön plana çıkaran simsiyah kombiniyle takipçilerinin aklını başından almayı başarmıştı. Instagram hesabından yayınladığı bu özel kareler, kısa sürede yüz binlerce etkileşim alarak magazin ve sosyal medya gündeminin zirvesine yerleşti. Sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından hayranları bu kusursuz görünüme kayıtsız kalamamıştı.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İLTİFAT AKINI

Paylaşımın hemen ardından fotoğrafın altı, onlarca farklı dilde yazılan sevgi mesajlarıyla dolup taştı. Brezilya'dan "Maravilhosa" (Harika), Rusya'dan "Her zaman çok güzelsin", İngilizce "Gorgeous" (Görkemli) yorumları havada uçuşmuştu. Türk takipçilerinin "Kesinlikle siyah" diyerek onayladığı bu şıklık yarışına, ünlü makyaj sanatçısı Rıfat Yüzüak da alkış emojisiyle destek vermişti.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Öte yandan oyunculuk kariyerinin yanı sıra katıldığı uluslararası organizasyonlarla da dikkat çeken ünlü isim, rotasını İtalya'ya çevirmişti.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Moda dünyasının önemli temsilcilerini bir araya getiren Milano'daki prestijli bir etkinliğe özel davetli olarak katılan oyuncu, organizasyonu en ön sıradan takip etmişti. Çok sayıda tanınmış simanın yer aldığı gecede tüm dikkatleri üzerine çeken Erçel, zarafeti ve stil tercihleriyle basının odak noktası olmuştu.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Gece için tül ve korse detaylarının öne çıktığı beyaz bir elbise tercih eden başarılı oyuncu, görünümünü sade aksesuarlarla tamamladı. Saçlarını doğal şekilde açık bırakan Erçel'in şıklığı, moda takipçilerinden tam not almıştı.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Son dönemde yurt dışındaki stil ve sanat etkinliklerinde daha sık boy gösteren oyuncu, Milano gecesinden paylaşılan kareleriyle dijital mecralarda geniş bir etkileşim yakaladı. Bu katılımla birlikte Hande Erçel, uluslararası platformlardaki görünürlüğüne yeni bir halka daha eklemiş oldu.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

MİLANO'DA LOPEZ'LE POZ VERDİ

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Milano'da düzenlenen moda organizasyonu sonrası dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'le de pozunu paylaştı.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

İŞTE O POZ!

Hande Erçel'in Lopez'le o pozu magazinde de geniş yankı uyandırdı.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel, sosyal medyada yaptığı paylaşımların yanı sıra özel hayatıyla da büyük ilgi gören isimlerden.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile sık sık paylaşımlar yapan Erçel, geçtiğimiz günlerde hamilelik haberiyle magazin gündemine tatlı bir giriş yapmıştı. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım, kızları Mavi'nin ardından ikinci kez anne- baba olacaklarını duyurmuştu.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

"ARTIK DÖRT KİŞİYİZ"

Sevindiren haberi sosyal medya hesabından paylaşan Gamze Erçel Yıldırım, o kareleri "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla paylaşmıştı.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

O AKIMA UYDULAR!

Hamilelik sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam eden Gamze Erçel, son olarak sosyal medyada hızla yayılan "Gem-maxing" akımına dahil olmuştu.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Vücudu renkli taşlarla süsleme trendine uyan ünlü isme, kızı Mavi ve oyuncu kardeşi Hande Erçel destek vermişti.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Ablasını bu süreçte yalnız bırakmayan Hande Erçel ve minik Mavi, Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla özenle donatmıştı.

Hande Erçel ve yeğeni Mavi harekete geçti! Gamze Erçel'in hamilelik karnını rengarenk taşlarla süslediler! | Video

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Eğlenceli anların yaşandığı etkinlikte ortaya çıkan neşeli kareleri Gamze Erçel sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede yoğun etkileşim alan paylaşım, sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

BEBEK BEKLEYEN BİR DİĞER İSİM İSE MELİKE ŞAHİN

"Canın Beni Çekti", "Nasır" ve "Diva Yorgun" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Melike Şahin 2023 yılında Sedat Arpalık ile dünyaevine girmişti.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Mutlu evliliğiyle dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz aylarda İstanbul'da verdiği konserinde hayranlarıyla sürpriz haberi paylaşmıştı.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Hayranlarına büyüyen karnını gösteren şarkıcı, "Heyecanla bu akşamı bekliyordum. Konserlerimiz çok güzel geçiyor, bu akşam da öyle olacak. Alkışlarınız ve eşliklerinizle bana yardım edin, çünkü heyecanlıyım." demişti.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Hamile olduğunu sahnede açıklayan şarkıcı, bir erkek bebek bekliyor.

Elite’in İspanyol yıldızı Arón Piper’dan olay hamle! Hande Erçel’e o adımı attı, umduğunu bulamadı...

Şu sıralar heyecanlı bir bekleyiş içinde olan şarkıcıdan yeni "karnı burnunda" pozlar geldi. Yoğun konser temposuna kısa bir ara veren Melike Şahin, dinlenmek için tatil yaptı.

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