Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
16:27
Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf! Başkasıyla nişanlıyken...
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bilinmeyen yönlerini paylaştığı bir röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu. Eski futbolcu, eşi Tuğba Belözoğlu'nu, evlenmeden yıllar önce yaşadığı bir anıyı anlattı. O dönemde nişanlı olduğunu belirten Belözoğlu, bu ilginç deneyiminin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti. Evlilik hikayeleriyle ilgili samimi açıklamalar yapan Belözoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu.