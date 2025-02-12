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Haberler Galeri Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf! Başkasıyla nişanlıyken...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:27

Emre Belözoğlu'ndan şaşırtan itiraf! Başkasıyla nişanlıyken...

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, bilinmeyen yönlerini paylaştığı bir röportajda dikkat çeken bir itirafta bulundu. Eski futbolcu, eşi Tuğba Belözoğlu'nu, evlenmeden yıllar önce yaşadığı bir anıyı anlattı. O dönemde nişanlı olduğunu belirten Belözoğlu, bu ilginç deneyiminin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti. Evlilik hikayeleriyle ilgili samimi açıklamalar yapan Belözoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf! Başkasıyla nişanlıyken...

Emre Belözoğlu, Türk futbolunun en önemli isimlerinden biri. Şimdilerde Antalyaspor Teknik Direktörü olan ünlü isim, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılarak samimi itiraflarda bulundu.

Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf! Başkasıyla nişanlıyken...

2009 yılında dünyaevine girdiği eşi Tuğba Belözoğlu ile gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.

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Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf! Başkasıyla nişanlıyken...

Çiftin, Ömer Akif, Meryem, Zeynep Neda üç çocukları bulunmaktadır.

Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf! Başkasıyla nişanlıyken...

Bir televizyona katılan Emre Belözoğlu eşiyle tanışma hikayesine dair samimi itiraflarda bulundu.

Emre Belözoğlu’ndan şaşırtan itiraf! Başkasıyla nişanlıyken...

Belözoğlu şunları söyledi; "İlk tanıştığımız gün üzerinde beyaz gömlek ve siyah pantolon vardı. Yıllar önce rüyamda da aynı o şekilde görmüştüm. Saçları bile o şekilde bağlıydı."

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