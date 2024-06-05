Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri En acı veda! 'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 16:16

En acı veda! 'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber gelmişti. Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Keloğlan'ın güzel yıldızı Fatma Karanfil yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fatma Karanfil 72 yaşında hayata veda etti. Fatma Karanfil, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

En acı veda! ’Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinin sevilen karakteri Şayeste ile gönülleri fetheden usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber gelmişti.

En acı veda! ’Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!

72 yaşındaki usta oyuncu Fatma Karanfil geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
En acı veda! ’Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!

Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalarda yer eden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Karanfil'in yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kaybetmişti.

En acı veda! ’Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!

4. evre kanser olan Fatma Karanfil tedavi gördüğü Florya'daki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde hayata veda etmişti.

En acı veda! ’Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!

Kansere yakalanan Karanfil'in rahatsızlığına teşhis konulduğunda çoklu metastasın başladığı öğrenildi.

SON DAKİKA