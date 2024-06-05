Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
16:16
En acı veda! 'Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma Karanfil son yolculuğuna uğurlandı!
Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın yer aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Fatma Karanfil'den acı haber gelmişti. Kanser tedavisi gören Fatma Karanfil geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Keloğlan'ın güzel yıldızı Fatma Karanfil yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fatma Karanfil 72 yaşında hayata veda etti. Fatma Karanfil, bugün son yolculuğuna uğurlandı.