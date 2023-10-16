Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:44

"En karizmatik baba" Barış Arduç ile minik kızı Jan Asya'nın kalpleri ısıtan halleri!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin kızları Jan Asya geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girmişti. Babalığın çok yakıştırıldığı Barış Arduç son olarak kızı Jan Asya ile bir yaş günü partisine katıldı. Uçuşan baloncuklarla eğlenen baba-kız sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'a "En karizmatik baba" yorumları yağdı... İşte Barış Arduç'ın kızı Jan Asya ile gülümseten halleri...