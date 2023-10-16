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Haberler Galeri "En karizmatik baba" Barış Arduç ile minik kızı Jan Asya'nın kalpleri ısıtan halleri!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 15:44

"En karizmatik baba" Barış Arduç ile minik kızı Jan Asya'nın kalpleri ısıtan halleri!

'Deliha' film setinde başlayan aşkları 6 yıl sürdükten sonra 2020'de nikah masasına oturan Barış Arduç ile Gupse Özay sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden. Mutlu evlilikleriyle övgüleri toplayan Barış Arduç ve Gupse Özay 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına almışlardı. Gözlerden uzak, mutlu bir aile hayatı sürdüren çiftin kızları Jan Asya geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girmişti. Babalığın çok yakıştırıldığı Barış Arduç son olarak kızı Jan Asya ile bir yaş günü partisine katıldı. Uçuşan baloncuklarla eğlenen baba-kız sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'a "En karizmatik baba" yorumları yağdı... İşte Barış Arduç'ın kızı Jan Asya ile gülümseten halleri...

En karizmatik baba Barış Arduç ile minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan halleri!

'Deliha' film setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift, mutlu evliliklerini Jan Asya adındaki kızlarıyla taçlandırdı.

En karizmatik baba Barış Arduç ile minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan halleri!

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Gupse Özay-Barış Arduç çiftinin kızları Jan Asya geçen haftalarda 1 yaşına bastı.

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En karizmatik baba Barış Arduç ile minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan halleri!

Babalığın çok yakıştırıldığı Barış Arduç son olarak kızı Jan Asya ile bir yaş günü partisine katıldı.

En karizmatik baba Barış Arduç ile minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan halleri!

Uçuşan baloncuklarla eğlenen baba-kız sosyal medyada ilgi odağı oldu.

En karizmatik baba Barış Arduç ile minik kızı Jan Asya’nın kalpleri ısıtan halleri!

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç'a "En karizmatik baba" yorumları yağdı...

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