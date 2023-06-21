Gupse Özay ile Barış Arduç 9 aylık kızları hakkında ilk kez konuştu! Gupse Özay’dan duygusal açıklama! | Video
‘Deliha’ film setinde tanışan Barış Arduç ile Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının gözde çiftlerinden olan Gupse Özay ile Barış Arduç, kızları Jan Asya'yı 9 Eylül 2022'de kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşadı. Bugün bir düğüne katılan Gupse Özay ve Barış Arduç, 9 aylık kızları hakkında ilk kez konuştu. İşte Gupse Özay ve Barış Arduç’un o duygusal açıklaması!
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