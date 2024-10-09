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Haberler Galeri Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!
Giriş Tarihi: 09.10.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:39

Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, bugün Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Özgür Çevik'in düğününe katıldı. Özgür Çevik ve eşinin kutlama yaptığı yere girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Engin Akyürek'e evlilik sorusu soruldu. Gazetecilerin terlettiği Engin Akyürek, hayatında kimse olmadığını ancak evlenmek istediğini dile getirdi. İşte Engin Akyürek'in o açıklaması!

Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!

Engin Akyürek son olarak Adım Farah dizisinde Tahir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!

DÜĞÜNE KATILDI

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, bugün Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Özgür Çevik'in düğününe katıldı.

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Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!

TERLETEN EVLİLİK SORUSU

Özgür Çevik ve eşinin kutlama yaptığı yere girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Engin Akyürek'e evlilik sorusu soruldu.

Engin Akyürek'i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!

Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!

"BİRİNİ BULMAK GEREK…"

Engin Akyürek soruya, "Evlenmeyi isterim ama önce birini bulmak gerek." İfadelerini kullandı.

Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!

Engin Akyürek son olarak Adım Farah dizisinde Tahir karakteriyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Dizisi final yapan Engin Akyürek bir markanın lansmanına katıldı. Yakışıklı oyuncu tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

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