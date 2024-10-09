Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek!

Ünlü oyuncu Engin Akyürek, bugün Kuruluş Osman’ın yıldız oyuncusu Özgür Çevik’in düğününe katıldı. Özgür Çevik ve eşinin kutlama yaptığı yere girmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Engin Akyürek’e evlilik sorusu soruldu. Gazetecilerin terlettiği Engin Akyürek, hayatında kimse olmadığını ancak evlenmek istediğini dile getirdi. İşte Engin Akyürek’in o açıklaması!