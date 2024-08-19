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Haberler Galeri Ersin Arıcı ve Beril Pozam’dan sürpriz! Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!
Giriş Tarihi: 19.08.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 19:06

Ersin Arıcı ve Beril Pozam’dan sürpriz! Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Ersin Arıcı ve Beril Pozam'dan sürpriz bir karar geldi. Bir süredir birlikte olan Ersin Arıcı ve Beril Pozam, bugün evlendi. İki ünlü oyuncunun mutluluğu kameralara yansırken düğünden ilk kareler de geldi. İşte Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın düğününden ilk kareler!

Ersin Arıcı ve Beril Pozam’dan sürpriz! Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Dizi setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen iki ünlü oyuncu Ersin Arıcı ve Beril Pozam'dan sürpriz bir karar geldi.

Ersin Arıcı ve Beril Pozam’dan sürpriz! Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

ÜNLÜ OYUNCULAR BUGÜN EVLENDİ

Ünlü çift bugün mutluluğa 'evet' dedi ve evlendi.

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Ersin Arıcı ve Beril Pozam’dan sürpriz! Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

MUTLULUK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Düğünden gelen ilk karelerde Ersin Arıcı'nın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Ersin Arıcı ve Beril Pozam’dan sürpriz! Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

İşte Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın düğününden ilk kareler!

Ersin Arıcı ve Beril Pozam’dan sürpriz! Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!

Dizi aşıkları Beril Pozam ile Ersin Arıcı'dan güzel haber geldi!

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