Ersin Arıcı ve Beril Pozam bugün evlendi! İşte düğünden ilk kareler!
Yalı Çapkını dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Ersin Arıcı ve Beril Pozam’dan sürpriz bir karar geldi. Bir süredir birlikte olan Ersin Arıcı ve Beril Pozam, bugün evlendi. İki ünlü oyuncunun mutluluğu kameralara yansırken düğünden ilk kareler de geldi. İşte Ersin Arıcı ve Beril Pozam’ın düğününden ilk kareler!
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