“Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!

33 yıl önce beyazperdede izleyiciyle buluşan 'Hasan Boğuldu' filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı. Yalçın Dümer, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar imza atmıştı. Hülya Avşar ile başrol oynayan Yalçın Dümer, "Hülya sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" itirafında bulunmuştu. Kızı Zehra Çilingiroğlu ile Sarıyer'de görüntülenen Avşar, rol arkadaşının çok konuşulan sözleri hakkında konuştu.