Giriş Tarihi: 16.01.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
12:21
“Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!
Yalçın Dümer katıldığı programda bomba açıklamalar yapmıştı. Yalçın Dümer'in sözleri magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girmişti. 1990 yapımı 'Hasan Boğuldu' filminde Hülya Avşar ile başrol oynayan Yalçın Dümer katıldığı yayında ilginç sözlere imza atmıştı. Şimdiki setlerdeki konfordan bahsederken Dümer "Hülya soyunurdu fon perdesini ben tutardım" demişti. Hülya Avşar'ın, eski rol arkadaşı Yalçın Dümer'in kendisi hakkında söylediği "O giyinirken gözüm kayardı" sözlerine tepkisi bakın ne oldu.