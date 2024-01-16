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Haberler Galeri “Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!
Giriş Tarihi: 16.01.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 12:21

“Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!

Yalçın Dümer katıldığı programda bomba açıklamalar yapmıştı. Yalçın Dümer'in sözleri magazin gündeminin en çok konuşulanları arasına girmişti. 1990 yapımı 'Hasan Boğuldu' filminde Hülya Avşar ile başrol oynayan Yalçın Dümer katıldığı yayında ilginç sözlere imza atmıştı. Şimdiki setlerdeki konfordan bahsederken Dümer "Hülya soyunurdu fon perdesini ben tutardım" demişti. Hülya Avşar'ın, eski rol arkadaşı Yalçın Dümer'in kendisi hakkında söylediği "O giyinirken gözüm kayardı" sözlerine tepkisi bakın ne oldu.

“Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!

33 yıl önce beyazperdede izleyiciyle buluşan 'Hasan Boğuldu' filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı. Yalçın Dümer, katıldığı programda çarpıcı açıklamalar imza atmıştı. Hülya Avşar ile başrol oynayan Yalçın Dümer, "Hülya sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" itirafında bulunmuştu. Kızı Zehra Çilingiroğlu ile Sarıyer'de görüntülenen Avşar, rol arkadaşının çok konuşulan sözleri hakkında konuştu.

“Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!

1990 yapımı olan 'Hasan Boğuldu' filminde 'Emine' ve 'Hasan' karakterlerini canlandıran ikiliden Yalçın Dümer, magazin programına konuk olmuştu.

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“Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!

Dümer, yayında setlerde günümüzde oldukça konforlu olan oyunculara dair konuşurken kendi yaşadıklarını da anlatmıştı.

“Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!

Yalçın Dümer konuşmasında "Hülya'nın gözlerine bakamazdım, heyecanlanırdım. Hülya soyunurdu sokak ortasında fon perdesini ben tutardım. Arada gözüm kayardı" diyerek gülmüştü.

“Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?” dedi ve... Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt geldi!

"EŞEK HERİF SEN BENİ Mİ DİKİZLİYORDUN?"

Kızı Zehra Çilingiroğlu ile Sarıyer'de görüntülenen Avşar, rol arkadaşının çok konuşulan sözlerini değerlendirdi.

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