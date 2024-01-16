Hülya Avşar'dan Yalçın Dümer'in 'soyunurken gözüm kayardı' itirafına cevap: "Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?" | Video

Yalçın Dümer, 1990 yapımı Hasan Boğuldu adlı filmde başrolü paylaştığı Hülya Avşar ile ilgili söyledikleriyle uzun süre gündem olmuştu... "Hülya sokak ortasında soyunurdu. Ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" diyen Yalçın Dümer'e aylar sonra yanıt geldi. "Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?" diyen Avşar bakın neler söyledi.