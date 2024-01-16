Hülya Avşar'dan Yalçın Dümer'in 'soyunurken gözüm kayardı' itirafına cevap: "Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?" | Video
Yalçın Dümer, 1990 yapımı Hasan Boğuldu adlı filmde başrolü paylaştığı Hülya Avşar ile ilgili söyledikleriyle uzun süre gündem olmuştu... "Hülya sokak ortasında soyunurdu. Ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" diyen Yalçın Dümer'e aylar sonra yanıt geldi. "Eşek herif sen beni mi dikizliyordun?" diyen Avşar bakın neler söyledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
01:19
00:47
01:41
01:00
Ayşecan Tatari kızı Müjgan'ın sevimli hallerini paylaştı | Video 10.01.2024 | 15:13
01:47
00:18
05:59
Duayen sanatçı Ayla Algan son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.01.2024 | 16:22
05:47
Bağırsağı çatlayan Kobra Murat hastaneden göbek atarak taburcu oldu | Video 06.01.2024 | 10:01
00:16
00:18
Ayla Algan'ın son videosu yürekleri burktu | Video 05.01.2024 | 10:29
00:43
Şarkıcı Zara'dan sahnede annesine doğum günü sürprizi! | Video 01.01.2024 | 12:56
00:21
00:29
Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin sevimli hallerine beğeni yağdı | Video 29.12.2023 | 10:09
00:31
01:30
00:57
00:44
00:22
Yabancı Damat'ın Memik Dedesi Arif Erkin, sevenlerine video gönderdi | Video 25.12.2023 | 10:33