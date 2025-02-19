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Giriş Tarihi: 19.02.2025 20:47 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 20:47

Esra Erol bir çocuğun daha hayatını kurtardı!

ATV'nin büyük ilgi gören programı Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Tüm Türkiye günlerce "M.I.P nerede?" diye sordu. Ali Rıza Palta, 14 yaşındaki kızı M.I.P'yi bulabilmek için Esra Erol'un kapısını çaldı. Programa başvuran Ali Rıza Bey, 2 aydan fazla süredir kızından haber alamadığını ve bir süredir ablası Sümeyye'nin yanında Antalya'da olduğunu dile getirdi. Kızının Antalya'da tanıştığı 20 yaşındaki Mehmet Ali Şahan ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyleyen Ali Rıza Bey, kızının kaybından sorumlu olarak Mehmet Ali'den şüphelendiğini belirtti.

ENES ZENGİN
Esra Erol bir çocuğun daha hayatını kurtardı!

ATV'nin beğeniyle takip edilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da bu hafta izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol bir çocuğun daha hayatını kurtardı!

14 yaşındaki M.I.P'nin kaybının ardında yatan gerçekler Esra Erol'un programında ortaya çıktı.

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Esra Erol bir çocuğun daha hayatını kurtardı!

18 yaşından küçük, çok sayıda kız çocuğunun Mehmet Ali Şahan ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

Esra Erol bir çocuğun daha hayatını kurtardı!

İddiaların odağındaki Mehmet Ali Şahan, henüz reşit olmayan M.I.P ile sevgili olduğunu ve bir süre birlikte yaşadıklarını itiraf etti.

Esra Erol bir çocuğun daha hayatını kurtardı!

Mehmet Ali, başta M.I.P'ın nerede olduğunu bilmediğini söylemesine rağmen canlı yayın esnasında Mehmet Ali Şahan'a telefonla ulaştı.

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