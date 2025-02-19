Giriş Tarihi: 19.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
20:47
Esra Erol bir çocuğun daha hayatını kurtardı!
ATV'nin büyük ilgi gören programı Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Tüm Türkiye günlerce "M.I.P nerede?" diye sordu. Ali Rıza Palta, 14 yaşındaki kızı M.I.P'yi bulabilmek için Esra Erol'un kapısını çaldı. Programa başvuran Ali Rıza Bey, 2 aydan fazla süredir kızından haber alamadığını ve bir süredir ablası Sümeyye'nin yanında Antalya'da olduğunu dile getirdi. Kızının Antalya'da tanıştığı 20 yaşındaki Mehmet Ali Şahan ile gönül ilişkisi olduğunu öğrendiğini söyleyen Ali Rıza Bey, kızının kaybından sorumlu olarak Mehmet Ali'den şüphelendiğini belirtti.