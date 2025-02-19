Esra Erol, bir çocuğun daha hayatını kurtardı!
ATV'nin büyük ilgi gören programı Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Tüm Türkiye günlerce “M.I.P nerede?” diye sordu.
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