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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…
Giriş Tarihi: 24.09.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:34

Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

ATV'nin sevilen ve reytingleri altüst eden programlarından 'Esra Erol'da' her hafta farklı konu ve konuklar ele alınıyor. Esra Erol'da bu hafta Betül Yorulmaz'ın konusu ele alındı. 'Eşimin ihanetine uğradım' diyerek geçtiğimiz yıl programa başvurdu. Eşinden boşanan Betül Yorulmaz, bu yıl tekrar programa başvurdu. Bu kez Veysel Yorulmaz'ın vefat haberi programa damga vurdu. Betül Yorulmaz, eski eşinin 'şüpheli bir şekilde' öldüğünü ileri sürdü. İşte Esra Erol'da şoke eden o tesadüf!

Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekrana kilitledi.

Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

Esra Erol'da programına geçtiğimiz yıl katılan Betül Yorulmaz, eşinin kendisini aldattığını belirterek boşanmak istediğini dile getirmişti.

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Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

İKİZ BEBEK BEKLİYORLARDI

Geçtiğimiz yıl Betül Yorulmaz, eşinin Özge isimli bir kadınla birlikte olduğunu ve eşinin dini nikahlı sevgilisinin ikiz bebek beklediğini açıkladı.

Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN İHTİMAL GÜNDEME OTURMUŞTU

DNA testinin sonuçlarına göre Veysel Yorulmaz'ın bebeklerden sadece birinin babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

Esra Erol canlı yayında şoke eden tesadüfü açıkladı! Sokak ortasında ölü bulunmuştu…

Betül ve Veysel Yorulmaz'ın boşanmasından bir sene sonra Betül tekrar programa başvurdu.

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