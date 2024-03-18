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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 22:38

Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın!

ATV'nin reytingleri altüst eden programı Esra Erol'da, bugün yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Esra Erol'da programında Hüseyin Polat'ın konusu ele alındı. Yaklaşık bir sene önce evlenen Emine Polat ve Hüseyin Polat, canlı yayında anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Hüseyin Polat, eşiyle barışmak istediğini belirterek programa başvurdu. 'Sarı Papatyam' dediği eşi bugün canlı yayına çıktı. Ancak eşler arasında yaşanan tartışma güne damga vurdu. Eşler birbiri üzerine yürüdü. Canlı yayında Emine Polat, 'kocamı beğenmiyorum, beni kocamdan kurtarın' deyince ipler iyice gerildi. İşte Esra Erol'da programında yaşanan o gergin anlar!

Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın!

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın!

EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN BAŞVURDU

Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen programa katılan Hüseyin Polat, evi terk eden eşi Emine Polat'la bazı sorunlar yaşadığını dile getirerek ünlü sunucudan yardım istedi.

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Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın!

UĞRUNA CİLT BAKIMI YAPTI TARZINI DEĞİŞTİRDİ…

Hüseyin Polat, eşine bağlılığını dile getirirken, "Giyim tarzımdan günlük bakım rutinime kadar birçok konuda değişiklik yaptım, ancak eşimin benden neden ayrıldığını anlayamadım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın!

"SARI PAPATYAM…"

Gözyaşların içerisindeki Hüseyin Polat, "Ben ona sarı papatyam diyordum, iki gözümün çiçeği. Onun için her şeyi yaptım, ama o gitti" ifadelerini kullandı.

Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın!

KIZININ GELECEĞİ İÇİN EVLENDİĞİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz gün canlı yayına telefonla bağlanan Emine Polat, kızının geleceği için evlendiğini belirtti.

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