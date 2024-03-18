Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın!
ATV’nin reytingleri altüst eden programı Esra Erol’da, bugün yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Esra Erol’da programında Hüseyin Polat’ın konusu ele alındı. Yaklaşık bir sene önce evlenen Emine Polat ve Hüseyin Polat, canlı yayında anlattıklarıyla herkesi şaşırttı. Hüseyin Polat, eşiyle barışmak istediğini belirterek programa başvurdu. ‘Sarı Papatyam’ dediği eşi bugün canlı yayına çıktı. Ancak eşler arasında yaşanan tartışma güne damga vurdu. Eşler birbiri üzerine yürüdü. Canlı yayında Emine Polat, ‘kocamı beğenmiyorum, beni kocamdan kurtarın’ deyince ipler iyice gerildi. İşte Esra Erol’da programında yaşanan o gergin anlar!
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