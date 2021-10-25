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Haberler Galeri Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp…
Giriş Tarihi: 25.10.2021 21:34 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 21:34

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve takip edilen programlarından 'Esra Erol'da her hafta farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan programda bugün akılalmaz bir olay yaşandı. Esra Erol'a başvuran Muammer Cambaz, büyük kızı Havva Cambaz ile evli olan damadı Tevrat Çınar ile ilgili anlattıkları adeta kan dondurdu. Acılı baba Muammer Cambaz, damadı Çınar'ın küçük kızı Şengül Cambaz'ı kaçırdığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Damadının kızı Havva'yı zorla kaçırarak evlendiğini, kızı Şengül'ü de 3 yıldır görmediğini dile getirdi. Konuşma ve duyma sıkıntısı olan Havva Hanım, bu problemlerin eşinden gördüğü şiddet olduğunu belirtirken, Tevrat Çınar'ın kardeşi Şengül'ü de çıplak fotoğraflarla tehdit ettiğini söyledi. İşte gündeme bomba gibi düşen ayrıntılar…

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp…

Ordu'dan gelen Muammer Cambaz ve kızı Havva Hanım, anlattıklarıyla izleyiciyi şoke etti.

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp…

Muammer Cambaz, büyük kızı Havva Çınar ile evli olan damadı Tevrat Çınar'ın küçük kızı Şengül Cambaz'ı kaçırdığını söyledi.

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Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp…

Damadının kızı Havva'yı da zorla kaçırarak evlendiğini dile getiren Muammer Bey, "İzmir'de çalışırken komşular aradı. 5 kişinin zorla balkondan kaçırdığını söylediler." dedi.

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp…

Konuşma ve duyma sıkıntısı olan Havva Hanım da eşinden gördüğü şiddet nedeniyle bu durumda olduğunu belirtti.

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp… | Video

Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp…

Öte yandan Havva Hanım, eşi Tevrat'ın kız kardeşi, Şengül Cambaz'ın çıplak fotoğraflarını köy halkına yolladığını ve tehdit ettiğini belirtti.

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