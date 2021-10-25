Esra Erol canlı yayınında inanılmaz olay! Damadı diğer kızını da kaçırıp… | Video

ATV’nin ve Türkiye’nin en çok sevilen ve takip edilen programlarından ‘Esra Erol’da her hafta farklı olaylar ve konular ele alınıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan programda bugün akılalmaz bir olay yaşandı. Esra Erol’a başvuran Muammer Cambaz, büyük kızı Havva Cambaz ile evli olan damadı Tevrat Çınar ile ilgili anlattıkları adeta kan dondurdu. Acılı baba Muammer Cambaz, damadı Çınar’ın küçük kızı Şengül Cambaz’ı kaçırdığını belirterek ünlü sunucu ve ekibinden yardım istedi. Damadının kızı Havva’yı zorla kaçırarak evlendiğini, kızı Şengül’ü de 3 yıldır görmediğini dile getirdi. Konuşma ve duyma sıkıntısı olan Havva Hanım, bu problemlerin eşinden gördüğü şiddet olduğunu belirtirken, Tevrat Çınar’ın kardeşi Şengül’ü de çıplak fotoğraflarla tehdit ettiğini söyledi. İşte gündeme bomba gibi düşen ayrıntılar…