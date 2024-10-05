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Haberler Galeri Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay!
Giriş Tarihi: 05.10.2024 20:59 Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 21:20

Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay!

ATV'nin beğeniyle takip edilen reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da bu hafta Betül Yorulmaz ve Veysel Yorulmaz'ın konusu ele alındı. Veysel Yorulmaz'ın ölüm anları programa damga vurdu. Betül Yorulmaz, eski eşinin 'şüpheli bir şekilde' öldüğünü ileri sürdü. Esra Erol ve ekibi ise bu şüpheli ölümü araştırdı ve korkunç bir detaya ulaştı. İşte Esra Erol'un programına damga vuran o anlar!

Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay!

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay!

Esra Erol'da programına geçtiğimiz yıl katılan Betül Yorulmaz, eşinin kendisini aldattığını belirterek boşanmak istediğini dile getirmişti.

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Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay!

İKİZ BEBEK BEKLİYORLARDI

Geçtiğimiz yıl Betül Yorulmaz, eşinin Özge isimli bir kadınla birlikte olduğunu ve eşinin dini nikahlı sevgilisinin ikiz bebek beklediğini açıkladı.

Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay!

MİLYONDA BİR GÖRÜLEN İHTİMAL GÜNDEME OTURMUŞTU

DNA testinin sonuçlarına göre Veysel Yorulmaz'ın bebeklerden sadece birinin babası olduğu ortaya çıkmıştı.

Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol'da şüpheli ölümde korkunç detay!

Esra Erol şüpheli ölümü aydınlattı! Esra Erol’da şüpheli ölümde korkunç detay!

BİR SENE SONRA PROGRAMA BAŞVURDU

Betül ve Veysel Yorulmaz'ın boşanmasından bir sene sonra Betül tekrar programa başvurdu.

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