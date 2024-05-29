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Haberler Galeri Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 20:43 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 20:43

Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da bugün kan donduran bir olay yaşandı. Programa katılan Sabiha Dönmez, 8 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuğu evlatlık edindiğini açıkladı. Dönmez, "Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı" diye konuştu. Programda bugün yaşananlar ise Türkiye'nin bir anda gündemine oturdu. İşte Esra Erol'da yaşananlar!

Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!

ATV'nin en çok izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta yaşananlar adeta bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.

Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!

Esra Erol'da programına bu hafta Sabiha Dönmez katıldı. Dönmez'in anlattıkları programa damga vurdu.

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Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!

8 yıl önce Sabiha hanım, arkadaşı vasıtasıyla 22 yaşındaki Aslıhan Ergül isimli genç bir kadının evlilik dışı bir ilişkiden çocuk dünyaya getireceğini ve çocuğun kuruma yada çöpe atacağı haberini aldı.

Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!

Yaşanan bu gelişmenin üzerine Sabiha Hanım, "o çocuğa ben bakarım" dedi.

Esra Erol'da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!

Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!

Doğum sürecine kadar Aslıhan hanıma yardımcı olan Sabiha hanım, doğumun ilk gününde Aslıhan hanımın bebeği emzirmek istemediğini ve bebeği kendisine verdiğini söyledi.

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