Esra Erol’da akılalmaz olay! İnternet üzerinden bebek satışı iddiası kan dondurdu!

ATV’nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol’da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da bugün kan donduran bir olay yaşandı. Programa katılan Sabiha Dönmez, 8 yıl önce evlilik dışı bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuğu evlatlık edindiğini açıkladı. Dönmez, “Doğuran annesi çöpe atacaktı ben alıp büyüttüm şimdi o çocuğu benden aldı” diye konuştu. Programda bugün yaşananlar ise Türkiye’nin bir anda gündemine oturdu. İşte Esra Erol’da yaşananlar!