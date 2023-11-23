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Haberler Galeri Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 21:21 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 21:39

Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bu hafta da ilgiyle izlenildi. Esra Erol programında bu haftaki konuğu olan zihinsel engelli Sezer, 7 yaşında annesi tarafından terk edildiğini açıkladı. Sokaklarda çeşitli yerlerde yaşayan ve ailesinden uzakta zor bir hayatı olan Sezer, annesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonucu Sezer'in annesini buldu ve bir mucize gerçekleşti. İşte Esra Erol'da programında yaşanan o duygusal anlar!

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

ANNESİ TARAFINDAN 7 YAŞINDA TERK EDİLDİ

Esra Erol programında bu haftaki konuğu olan zihinsel engelli Sezer, 7 yaşında annesi tarafından terk edildiğini açıkladı.

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Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

ESRA EROL VE EKİBİ YARDIMCI OLDU

Sokaklarda çeşitli yerlerde yaşayan ve ailesinden uzakta zor bir hayatı olan Sezer, annesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu.

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

ANNESİNİ BULDU

Esra Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonucu Sezer'in annesini buldu.

Esra Erol'da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

Esra Erol’da bir mucize daha gerçek oldu! Canlı yayında gözyaşları sel oldu!

ESRA EROL'DA BİR MUCİZE DAHA GERÇEK OLDU

Böylelikle ünlü sunucu bir mucizeyi daha gerçekleştirmiş oldu.

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