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Haberler Galeri Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?
Giriş Tarihi: 10.11.2023 20:23 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 20:40

Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da programına katılan Salih Yurdusever, eşi Ceylan Yurdusever'in kayıp olduğu belirterek programa başvurdu. Esra Erol ve ekibinin çalışmaları sonucu bulunan Ceylan Yurdusever, canlı yayına getirildi. Canlı yayında karı- koca yüzleşti. Ceylan Yurdusever'in birlikte Mardin'e kaçtığı Mustafa Çakmakcı da programa gelince ortalık karıştı. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar!

Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol, bugün de seyircilerin beğenisini kazandı.

Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?

Esra Erol'da programına katılan Salih Yurdusever, eşi Ceylan Yurdusever'in kayıp olduğu belirterek programa başvurdu.

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Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?

ÜNLÜ SUNUCU VE EKİBİ BULDU

Esra Erol ve ekibinin çalışmaları sonucu bulunan Ceylan Yurdusever, canlı yayına getirildi.

Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?

ESRA EROL'DA YÜZLEŞTİLER

"Ben isteyerek gitmedim. Mustafa beni kaçırdı!" diyen Ceylan Yurdusever ile eşi canlı yayında yüzleşti.

Esra Erol'da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?

Esra Erol’da büyük yüzleşme! 4 çocuk annesi Ceylan tehditle mi kaçırıldı?

CANLI YAYINDA BÜYÜK GERGİNLİK

Salih Yurdusever ve eşi arasında gerginlik yaşadı.

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