Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

Murat Ünalır ayrıca, "Özellikle kızım Emine Ünalır, şehir şehir gezerek erkekleri kandırmaya çalışıyor. Kızım Merve Ünalır'ı da kandırmaya çalışıyor. Ben kızlarımı çok defa uyardım. 'Kızım yanlış iş yapma, kızım yapma' dedikçe kızım Emine bizden uzak kaçıyor. Şehir şehir dolaşıyor. Boşandı, bizi dinlemiyor" diye konuştu.