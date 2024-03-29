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Haberler Galeri Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 23:00

Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol'da programına bu hafta Adan'dan katılan Murat Ünalır'ın anlattıkları güne damga vurdu. Baba Murat Ünalır, kızları Merve ve Emine Ünalır'ın evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı. Murat Ünalır, kızlarının insanları kandırıp parasını alıp onları terk ettiğini ifade etti. İki kardeşin de aynı kişiyle sevgili olduğunu duyan ünlü sunucu Esra Erol şaşırdı. Merve Ünalır ile dini nikah kıydıklarını belirten ve iddiaları reddeden Süleyman'la ilgili yaşanan gelişme canlı yayına damga vurdu. Süleyman'ın otelden para çaldığı anlar, Esra Erol canlı yayınında yayınladı. İşte o görüntüler!

Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

Ünlü sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen 'Esra Erol'da' programı her hafta farklı konu ve konuklar ağırlamaya devam ediyor.

Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

Bu hafta programda akılalmaz bir olay yaşandı. Programa katılan Murat Ünalır, kızlarının dolandırıcılık yaptığı belirterek ünlü sunucudan yardım istedi.

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Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

Evlilik vaadiyle erkekleri dolandıran iki kardeşi ünlü sunucu buldu ve canlı yayına çıkardı.

Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

Murat Bey özellikle kızı Emine'nin bu işlere girdiğini, kızı Merve'nin ise boşandıktan sonra ablasına uyduğunu, kızlarının eve 5 damat getirip o insanları kandırıp parasını alıp, onları terk ettiğini ifade etti.

Esra Erol'da 'hırsızlık kırmızı çizgim' dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

Murat Ünalır ayrıca, "Özellikle kızım Emine Ünalır, şehir şehir gezerek erkekleri kandırmaya çalışıyor. Kızım Merve Ünalır'ı da kandırmaya çalışıyor. Ben kızlarımı çok defa uyardım. 'Kızım yanlış iş yapma, kızım yapma' dedikçe kızım Emine bizden uzak kaçıyor. Şehir şehir dolaşıyor. Boşandı, bizi dinlemiyor" diye konuştu.

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