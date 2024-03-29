Video Yaşam Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!
Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

29.03.2024 | 21:57

ATV’nin reytingleri altüst eden programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol’da programına bu hafta Adan’dan katılan Murat Ünalır’ın anlattıkları güne damga vurdu. Baba Murat Ünalır, kızları Merve ve Emine Ünalır’ın evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı. Murat Ünalır, kızlarının şnsanları kandırıp parasını alıp onları terk ettiğini ifade etti. İki kardeşin de aynı kişiyle sevgili olduğunu duyan ünlü sunucu Esra Erol şaşırdı. Merve Ünalır ile dini nikah kıydıklarını belirten ve iddiaları reddeden Süleyman’la ilgili yaşanan gelişme canlı yayına damga vurdu. Süleyman’ın otelden para çaldığı anlar, Esra Erol canlı yayınında yayınladı. İşte o görüntüler!

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı! 23:04
Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı! 29.03.2024 | 21:57
Yayla’dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Siyah Pirinç Pilavı, Fasulye Pilaki 00:49
Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Siyah Pirinç Pilavı, Fasulye Pilaki 29.03.2024 | 16:40
Halkalı’da tekstil fabrikasında yangın | Video 00:49
Halkalı'da tekstil fabrikasında yangın | Video 29.03.2024 | 15:23
Siverek’te otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video 00:22
Siverek’te otomobilin çocuğa çarpma anı kamerada | Video 29.03.2024 | 13:50
Gaybubet evlerinde saklanan 4 FETÖ üyesi yakalandı | Video 00:21
Gaybubet evlerinde saklanan 4 FETÖ üyesi yakalandı | Video 29.03.2024 | 13:49
19 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavga kamerada | Video 10:19
19 kişinin yaralandığı bıçaklı, silahlı kavga kamerada | Video 29.03.2024 | 13:06
Tekirdağ’da aranan şüpheliler operasyonunda 44 tutuklama | Video 01:17
Tekirdağ'da aranan şüpheliler operasyonunda 44 tutuklama | Video 29.03.2024 | 12:16
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli kamerada | Video 02:26
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahla havaya ateş açan şüpheli kamerada | Video 29.03.2024 | 12:50
Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda tır kullandırdı! O anlar kamerada | Video 00:18
Küçük yaştaki çocuğuna otoyolda tır kullandırdı! O anlar kamerada | Video 29.03.2024 | 12:24
1 milyon 100 bin verip 35 milyon alan tefecilere gözaltı | Video 01:42
1 milyon 100 bin verip 35 milyon alan tefecilere gözaltı | Video 29.03.2024 | 11:37
SON DAKİKA: Güngören’de 5 katlı binada kombi patladı! Mahsur kalanlar var | Video 03:17
SON DAKİKA: Güngören’de 5 katlı binada kombi patladı! Mahsur kalanlar var | Video 29.03.2024 | 12:05
Fatih’te çarşaflı kadına saldırmıştı: O kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 05:50
Fatih'te çarşaflı kadına saldırmıştı: O kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 29.03.2024 | 11:44
Seyhan polisi barda 25 ruhsatsız silah ele geçirdi | Video 00:21
Seyhan polisi barda 25 ruhsatsız silah ele geçirdi | Video 29.03.2024 | 11:31
Ankara’da kuyumcuyu gasp eden silahlı soyguncular kamerada | Video 00:45
Ankara'da kuyumcuyu gasp eden silahlı soyguncular kamerada | Video 29.03.2024 | 11:26
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video 02:06
İstanbul’da yasa dışı silah ticareti operasyonu: 17 silah ele geçirildi | Video 29.03.2024 | 10:44
Fatih’te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video 04:24
Fatih'te alacak verecek tartışması: Arkadaşını defalarca bıçakladı! O anlar kamerada | Video 29.03.2024 | 10:31
Alkollü kadın sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı: Motokurye hayatını kaybetti! | Video 01:41
Alkollü kadın sürücü motokuryeye çarpıp kaçtı: Motokurye hayatını kaybetti! | Video 29.03.2024 | 10:31
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 00:38
6 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu | Video 29.03.2024 | 10:16
Adana’da kamyonet çalan çift kıskıvrak yakalandı | Video 00:29
Adana’da kamyonet çalan çift kıskıvrak yakalandı | Video 29.03.2024 | 10:02
Kin cinayetinin şüphelisi: Oğlu ‘Sefil Bilo’, ‘Küçük Emrah’ diyerek beni aşağıladı | Video 01:32
Kin cinayetinin şüphelisi: "Oğlu ‘Sefil Bilo', ‘Küçük Emrah' diyerek beni aşağıladı" | Video 29.03.2024 | 09:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA