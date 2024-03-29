Esra Erol’da ‘hırsızlık kırmızı çizgim’ dedi! Otelden para çalarken görüntüleri yayınlandı!

ATV’nin reytingleri altüst eden programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekranları başına kilitledi. Esra Erol’da programına bu hafta Adan’dan katılan Murat Ünalır’ın anlattıkları güne damga vurdu. Baba Murat Ünalır, kızları Merve ve Emine Ünalır’ın evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığını açıkladı. Murat Ünalır, kızlarının şnsanları kandırıp parasını alıp onları terk ettiğini ifade etti. İki kardeşin de aynı kişiyle sevgili olduğunu duyan ünlü sunucu Esra Erol şaşırdı. Merve Ünalır ile dini nikah kıydıklarını belirten ve iddiaları reddeden Süleyman’la ilgili yaşanan gelişme canlı yayına damga vurdu. Süleyman’ın otelden para çaldığı anlar, Esra Erol canlı yayınında yayınladı. İşte o görüntüler!