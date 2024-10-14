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Haberler Galeri Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi!
Giriş Tarihi: 14.10.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:07

Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi!

ATV'nin reyting rekortmeni programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da bu hafta sahte mehdi konusu işlendi. Kendisini sözde mehdi ilan eden Mustafa Çabuk, kurduğu 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' ile yüzlerce kişiyi kandırdı. 7 aydır kayıp olan 21 yaşındaki Mevlüde Olgun'un sözde hoca Mustafa Çabuk, 15 müridiyle birlikte tutuklandı. Sözde mehdinin müritlerinden Hasan isimli şahıs, Esra Erol'a tehditler yağdırdı. Esra Erol ise bugün programda tehditlere sert bir şekilde cevap verdi. İşte Esra Erol'un programına damga vuran o anlar!

Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi!

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da yaşananlar bugün Türkiye'nin gündemine oturdu.

Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi!

Geçtiğimiz aylarda Esra Erol'da programına katılan Fatma Hanım, kızı Mevlüde'nin kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk adlı bir kişiyle kaçtığını anlattı.

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Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi!

Fatma Hanım, kendisini mehdi olarak tanıtan Mustafa Çabuk'un bir termal otelde bir harem kurduğunu belirtirken Çanakkale'deki otelde 300 kişiyi zorla tuttuğu iddiası ortaya atıldı.

Esra Erol'da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı!

Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi!

Çanakkale Bayramiç'teki Külcüler köyünde 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk ile birlikte kendilerini depremzede olarak gösterdikleri, termal evleri 2 yıllığına kiraladığı bilgisine ulaşıldı.

Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi!

SAHTE MEHDİ TUTUKLANDI

Esra Erol'da programı sonrası harekete geçen güvenlik güçleri, sahte mehdi Mustafa Çabuk'a 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık suçlarından şafak operasyonu yaptı. Çabuk, sabaha karşı 15 müridiyle birlikte gözaltına alınıp tutuklandı.

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