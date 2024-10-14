Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! Esra Erol tehditlere böyle cevap verdi!

Çanakkale Bayramiç'teki Külcüler köyünde 200 kişiden oluşan ve kendilerini 'Hilafeti Muhammediye Tarikatı' diye adlandıran grup, 'mehdi' olarak kabul ettikleri Mustafa Çabuk ile birlikte kendilerini depremzede olarak gösterdikleri, termal evleri 2 yıllığına kiraladığı bilgisine ulaşıldı.