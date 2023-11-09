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Haberler Galeri Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!
Giriş Tarihi: 09.11.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 19:10

Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!

ATV ekranlarının beğeniyle izlenilen ve reytingleri altüst eden programlarından 'Esra Erol'da', her hafta farklı konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu hafta Esra Erol'da Kevser Akkoyuncular adeta programa damga vurdu. Zeytinliği olan Kevser Akkoyuncular, sevgilisi tarafından dolandırıldığını dile getirerek Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol bu isteği geri çevirmedi ve Günay Tekincan ve Kevser Akkoyuncular'ı canlı yayında bir araya getirdi. İşte 'Günay'a aşık oldum, tonlarca zeytinyağımdan' oldum diyen Kevser Akkoyun'un sevgilisiyle büyük yüzleşmesi!

Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!

ATV'nin ilgiyle izlenen Esra Erol'da bu hafta yine izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!

Her hafta farklı konu ve konuklar ağırlayan Esra Erol'un bugünkü programına Kevser Akkoyuncular katıldı.

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Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!

AŞIK OLDU DOLANDIRILDI!

Kevser Akkoyuncular, bir süredir birlikte olduğu Günay Tekincan tarafından dolandırıldığını belirterek Esra Erol'a başvurdu.

Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!

ESRA EROL'DAN YARDIM İSTEDİ

Kendisini 'zeytin kraliçesi' olarak adlandıran Kevser Hanım, eski sevgilisi Günay Bey'in kendisine ait olan 4 ton zeytinyağını çalıp sattığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da 'zeytin kraliçesi' çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!

Esra Erol’da ‘zeytin kraliçesi’ çileden çıktı: Aşık oldum, dolandırıldım!

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI!

Ticaret yaparken tanışıp aşk yaşamaya başladığı Günay Bey'le daha sonra ayrıldığını belirten Kevser Hanım canlı yayında yaşadıklarını anlatırken sinirlerine hakim olamadı.

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