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Haberler Galeri Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…
Giriş Tarihi: 15.11.2023 21:24 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 21:24

Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…

ATV'nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Damlanur ve Dursun Ciğer çiftiyle ilgili ortaya atılan iddia, izleyicileri oldukça şaşırttı. Dursun Ciğer, üç çocukları olduğunu ve üçüncü çocuklarını başka bir aileye verdiklerini açıkladı. Canlı yayında bugün Esra Erol yaşananların detaylarını duyduktan sonra sinirlerine hakim olamadı. İşte Esra Erol'da Türkiye'nin gündemine oturan o olay ve yaşananlar!

Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…

ATV'nin en çok beğenilen programlarından 'Esra Erol'da', yer verdiği konu ve konuklarla izleyicileri kendisine hayran bırakıyor.

Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…

Esra Erol'da programında bu hafta Damlanur ve Dursun Ciğer'in konusu ele alındı.

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Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…

PROGRAMA DAMGA VURDU!

Dursun Ciğer, eşinden ayrılmak istediğini söyleyerek Esra Erol'a başvurdu ve anlatılanlar adeta programa damga vurdu. Damlanur, kayınvalidesinin ailesini dağıtmak istediğini belirterek yalanını bu şekilde gizlemeye çalıştı.

Esra Erol'u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…

Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…

ÜNLÜ SUNUCU ŞOKE OLDU!

Ünlü sunucu, Dursun'un anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…

ŞAŞIRTAN İTİRAF! ÜÇÜNCÜ ÇOCUKLARINI SATTILAR MI?

Dursun Ciğer, dün canlı yayında, "Üçüncü çocuğumuzu başka bir aileye verdik" itirafında bulundu.

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