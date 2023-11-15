Esra Erol’u çileden çıkaran olay! 9 aylık bebeklerini yasa dışı yollardan…
ATV’nin ilgiyle izlenen reyting rekortmeni programlarından ‘Esra Erol’da’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol’da da bu hafta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Damlanur ve Dursun Ciğer çiftiyle ilgili ortaya atılan iddia, izleyicileri oldukça şaşırttı. Dursun Ciğer, üç çocukları olduğunu ve üçüncü çocuklarını başka bir aileye verdiklerini açıkladı. Canlı yayında bugün Esra Erol yaşananların detaylarını duyduktan sonra sinirlerine hakim olamadı. İşte Esra Erol’da Türkiye’nin gündemine oturan o olay ve yaşananlar!
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